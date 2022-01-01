عالم أوروبي يزف بشرى سارة: «أوميكرون» سيتراجع في هذا الموعد

تواصل – وكالات:

كشف ديموسينس ساريانيس، الأستاذ بجامعة أرسطو في سالونيكي، أن الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، ستهدأ بحلول 20 فبراير المقبل، مؤكدًا أنه من المحتمل أن تكون آخر طفرة للوباء.

وأوضح العالم اليوناني الشهير، أنه وفقًا لنموذج رياضي لتطوير الموجة المتفشية التالية من الجائحة في الأيام الخمسة الماضية، فإن الاتجاه التصاعدي سيستمر حتى 20-22 يناير القادم، وسيصل متوسط ​​المستوى الأسبوعي من الناحية العملية إلى 66 ألف إصابة، وتتصاعد حتى تصل80 ألفًا أو حتى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا، حسب «سبوتنيك».

وأضاف ساريانيس، أن حساب متوسط ​​المستوى الأسبوعي للإصابات هو طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية، مؤكدًا أنه في 20 فبراير، أي بعد شهر من ذروة موجة السلالة الجديدة، سينتهي تراجعها، وعندها سيكون متوسط ​​عدد الإصابات الأسبوعية من 3500 إلى4000 حالة، ثم نصل ساعتها عند نهاية المتحور «أوميكرون».