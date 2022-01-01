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التعليم تنشر جداول الدروس اليومية لجميع المراحل من الأسبوع الخامس

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية لجميع المراحل من الأسبوع الخامس
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول الحصص اليومية لدروس جميع مراحل التعليم العام “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، من الأسبوع الخامس للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدروس سوف تبث عبر قنوات عين على تردد “عربسات” 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل دروس الحصص لجميع المراحل الدراسية كما هو موضح في الجداول أدناه:

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