كورونا يضرب سفينة على متنها أكثر من 4 آلاف سائح

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات في البرتغال أنه تم اليوم السبت، احتجاز سفينة سياحية تحمل أكثر من 4000 شخص في العاصمة لشبونة بعد إصابة 52 من أفراد طاقمها بفيروس كورونا.

وقالت الشركة الألمانية “آيدا كروزس” لوكالة (د.ب.أ)، إنها اكتشفت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفحوص الطبية الروتينية وأنها وفرت إيواء المصابين على الشاطئ بالتنسيق مع السلطات البرتغالية في لشبونة.

وأوضحت وسائل إعلام برتغالية أن نتائج فحص 52 من أفراد الطاقم المكون من أكثر من 1000 فرد جاءت إيجابية، ولم تظهر أي إصابة من بين الركاب البالغ عددهم 3000 راكب.

وكان جميع ركاب السفينة وطاقمها اجتازوا اختبار كوفيد -19 وتم تطعيمهم بجرعتين قبل أن تبحر السفينة من ألمانيا.