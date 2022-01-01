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مقتل وإصابة 10 عراقيين في انفجار بـ «البصرة»

مقتل وإصابة 10 عراقيين في انفجار بـ «البصرة»
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تواصل – وكالات:

شهدت محافظة البصرة جنوبي العراق، مقتل 5 أشخاص،وإصابة 5 آخرين بجروح متفرقة،إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب.
وأكد ضابط في شرطة البصرة، السبت،أن “5 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة”.

وأضاف المصدر الأمني أن ذلك “إثر تعرضهم لانفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في صحراء منطقة الرميلة غربي المحافظة”.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات العراقية حول الأمر.

وتعتبر الألغام واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية، خصوصاً الألغام المنتشرة في محافظات جنوب البلاد التي تعود إلى حرب الثمانينيات بين العراق وإيران.

وبخلاف الحرب مع إيران تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق منذ غزو الكويت عام 1990 واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003 وسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مناطق بالعراق بين عامَي 2014 و2017.

ووفقاً لمرصد الألغام الأرضية (Landmine Monitor) فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.

وتقول السلطات العراقية إن نحو 3 آلاف كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في البلاد.

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