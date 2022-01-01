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(نهاية مؤلمة) عثر عليه متوفيا.. العثور على طفل المدينة المفقود

(نهاية مؤلمة) عثر عليه متوفيا.. العثور على طفل المدينة المفقود
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تواصل- فريق التحرير

تمكن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، من العثورعلى طفل المدينة المنورة، الذي فقد خلال الساعات الماضية، عقب خروجه من منزله مترجلا.

وبحسب ما أعلنه فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على حسابه في تويتر : ” ورد للفريق بلاغ عن طفل مفقود بمنطقة المدينة المنورة خرج مترجلًا من منزلهم إلى جهة غير معلومة”.

وأضاف أنه على الفور تحرك أعضاء  فريق إنجاد للمشاركة في البحث عنه”.

وأضاف فريق إنجاد :” إنا لله وإنا إليه راجعون.. تم العثور على  مفقود المدينة متوفى… نسأل الله له أن يكون شفيعًا لوالديه وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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