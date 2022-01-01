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مشهد يسر الناظرين.. السيول تتدفق بين الصخور في شعيب الواشلة

مشهد يسر الناظرين.. السيول تتدفق بين الصخور في شعيب الواشلة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله تدفق مياه السيول بين الصخور في شعيب الواشلة جنوب غرب الرياض، في مشهد يسر الناظرين.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.

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