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12 مقيما في قبضة الأمن قاموا بعملية سطو على مشروع تابع لشركة  في جدة

12 مقيما في قبضة الأمن قاموا بعملية سطو على مشروع تابع لشركة  في جدة
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تواصل- فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (12) مقيمًا سرقوا كيابل نحاسية من مقر مشروع تابع لشركة بمحافظة جدة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على 12 مقيما من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنهم قاموا بسرقة كيابل نحاسية من مقر مشروع تابع لإحدى الشركات بمحافظة جدة بعد الاعتداء، على الحارس والاستيلاء على مقتنياته الشخصية.

وأضح أنه جرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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