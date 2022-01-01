«طيران ناس» تعلن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة “طيران ناس”، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

*مدير الحلول والتكامل:

(شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.)

*فني الصيانة الوقائية:

(شهادة الدبلوم في تخصص صيانة الطائرات، أو أي تخصص ذي الصلة.)

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الرابط التالي:

للتقديم (اضغط هنا).