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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شبابهم في عمر الـ 70 ونساؤهم يلدن بعد هذا العمر.. تعرف عليهم

شبابهم في عمر الـ 70 ونساؤهم يلدن بعد هذا العمر.. تعرف عليهم
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تواصل – فريق التحرير

تعتبر قبائل الهونزا من أغرب شعوب العالم، حيث متوسط أعمارهم يصل لـ 150 عاما، ويعيشون بين الجبال، ويبتعدون عن المدينة وضجيجها، ولا يستخدمون التكنولوجيا ووسائلها اطلاقًا.

ويعتبرون أهم أسرار شبابهم الدائم وأعمارهم الطويلة، اعتمادهم في الأكل على الخضراوات والفواكه، ويأخذون البروتين؛ عبر تناول القليل من الحليب والبيض والجبن.

ولا يشرب شعب الهونزا سوى العصائر الطبيعية الطازجة لشهرين أو 3 أشهر فقط في العام، ويمارسون السير لمسافات طويلة جدًا لا تقل عن 20 كيلومترًا يوميًا.

تعيش قبائل الهونزا قرب جبال كاراكورام شمال باكستان، في مكان يطلق عليه “وادي الخالدين”، وهم قبائل مسلمة بالكامل، ويبلغ عددهم قرابة الـ920 ألف شخص.

وتستطيع نساء قبائل الهونزا الحمل والولادة بأعمار الـ70 والـ80 عامًا، ويعتبر عمر الـ 70 عامًا هو مرحلة الشباب لديهم، فرجالهم ونسائهم يتمتعوا بصحة ممتازة، وبشرة نضرة كالأطفال تمامًا، ويصل عمر الفرد منهم إلى 150 عامًا.

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