للحفاظ على صحتك النفسية .. إليك عدة خطوات

تواصل – وكالات:

تعتبر المشاكل النفسية، هي أهم ما يوجه الانسان خلال حياته اليومية، وذلك نتيجة للضغوط والمترتبة على ظروف العمل واحتياجات البيوت ومتطلبات الحياة.

وفي هذه الأيام التي يمر فيها العالم بظروف صعبة في ظل انتشار وباء كورونا والذي أنهى حياة الكثيرين؛ كان لابد من محاولة للتغيير الداخلي وتجديد النفس للحفاظ على الصحة النفسية من أجل الاستمرار.

وحسب موقع «onlymyhealth» المتخصص في الشؤون الصحية، فإن هناك 6 نصائح علينا اتباعها للحفاظ على صحتنا النفسية:

1- ركز على الرعاية الذاتية

حاول مع بداية العام الجديد أن تكون أكثر استعدادا وحرية وحماية لنفسك، وانغمس في الأنشطة التي تمنحك السعادة وتريح عقلك ونفسيتك، كتغيير مهم في نمط الحياة مع تفشي فيروس كورونا.

2 – حاول أن تسامح نفسك

يؤكد خبراء الصحة النفسية أن التخلي عن الشعور بالخطأ والتفكير في المستقبل، من خلال محاولة التسامح مع النفس سيساعد هذا في الحصول على حياة متوازنة وحالة ذهنية صحية تمنحك الطمأنينة والهدوء.

3 – لا تقس على نفسك

ابتعد عن جلد الذات، فالتفكير والتوتر بشأن الخطط المستقبلية يخلقان القلق ويزعجان صحتك النفسية، وبالتالي فمن الأفضل التركيز على الحاضر واتقان العمل الذي في يديك يوصلك لأعلى مراتب النجاح.

4- تحدث عن مشاعرك «فضفض»

الحديث عما تشعر به والأشياء التي تقلق بشأنها، يعطي إحساسا أفضل، ويقود إلى فوائد صحية بينها تحسين حالتك النفسية وتعزيز المناعة.

5- اتبع أسلوب حياة أكثر نشاطًا

نمط الحياة النشط دومًا يجلب السعادة والصحة العقلية الجيدة، وهو جانب مهم في هذا الوضع الوبائي، مع التركيز على ممارسة الرياضة، وقضاء بعض الوقت مع الأطفال.

6- وزان بين عملك وحياتك الشخصية

الإنسان دائما في حاجة لخلق توازن مناسب، لأنه من الممكن أن تتعرض الصحة العقلية للخطر أثناء العمل من المنزل بانتظام، وحسب خبراء الصحة النفسية فإن تحقيق التوازن هو مفتاح النجاح.