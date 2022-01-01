«كورونا» يدفع أسعار النفط إلى التراجع ..

تواصل – وكالات:

شهدت اللحظات الأخيرة من عام 2021، تراجعًا لأسعار النفط، وسط حالة من التفاؤل لدي المتعاملين في أن تتجه الأسعار صوب تحقيق مكاسب أكبر مع تعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود التي اصابته جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى أرقام قياسية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار أو 2.2% إلى 77.78 دولار للبرميل، حسب «سكاي نيوز».

فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 2.31% إلى 75.21 دولار للبرميل.

وحسب أخر التقارير فإن خام برنت قد أنهى العام بزيادة سنوية بلغت 50.5 %، وهي أكبر زيادة له منذ 2016، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 55.5 5 في أقوى أداء منذ 12 عاما.

ويتوقع الخبراء أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها في العام المقبل مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.