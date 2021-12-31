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ثلوج على هذه المناطق وتدني في مدى الرؤية حتى الـ 9 صباحًا

ثلوج على هذه المناطق وتدني في مدى الرؤية حتى الـ 9 صباحًا
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعًا بتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح اليوم، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 صباحاً.

كما توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية.

وأكد أن الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

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