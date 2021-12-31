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قاتل ابنه المدمن: لم أكن أقصد والمخدرات هي السبب

قاتل ابنه المدمن: لم أكن أقصد والمخدرات هي السبب
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تواصل – فريق التحرير:

دفع إدمان المخدرات أب إلى أن يطعن ابنه المدمن في قلبه حتى ارداه قتيلًا، وحاول نقله للمستشفى إلا انه فارق الحياة.

وفي التفاصيل، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز مقتل شاب على يد والده، حيث تبين أن المتهم نشبت بينه وبين نجله المجني عليه مشادة كلامية بسبب إدمانه للمخدرات تطورت إلى مشاجرة بينهما استل الأب سلاح أبيض سكين لتهديده وقام بطعنه طعنة نافذة منهيًا حياته.

وأفادت بورود بلاغًا من مستشفى الهرم في القاهرة بوصول جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، أسفرت عن مصرعه، حسب «أخبار اليوم».

وكانت مشادة كلامية نشبت في منطقة الطالبية بالقاهرة، بين الجاني ونجله المجني عليه بسبب إدمانه للمخدرات، تطورت إلى مشاجرة بينهما؛ استل الأب على أثرها سكينًا لتهديده، وقام بطعن نجله طعنة نافذة عن طريق الخطأ، وحاول نقله للمستشفى لمحاولة إنقاذه الا أنه توفي في الحال.

وتمكنت أجهزة الأمنية المصرية من ضبط الأب المتهم، واحالته للنيابة تمهيدًا لمحاكمته.

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