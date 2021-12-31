نمر هارب أثار الفزع ..أكل عشرات الخراف

تواصل – وكالات:

سادت حالة من الفزع والرعب بين سكان محافظة دهوك بكردستان في شمال العراق، وذلك بعد هروب نمر من إحدى حدائق الحيوان وتجوله بين القرى والمزارع المحيطة بالمنطقة.

وأفاد مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك، العقيد جمال سعدو، أن الشرطة تبلغت بالعثور على نمر وقع بفخ في قرية زيرزة في المحافظة نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم، حسب «سكاي نيوز».

وأوضح أنه تم الامساك بالنمر الهارب بعد أن هاجم اثنين من سكان المنطقة ما أدى إلى إصابتهما، مشيرًا إلى أن النمر من النوع الفارسي وعمر نحو 5 سنوات، ويزن نحو 100 كجم، وأنه تم إرساله إلى حديقة حيوانات في مدينة دهوك.