نمر هارب أثار الفزع ..أكل عشرات الخراف

تواصل – وكالات:
سادت حالة من الفزع والرعب بين سكان محافظة دهوك بكردستان في شمال العراق، وذلك بعد هروب نمر من إحدى حدائق الحيوان وتجوله بين القرى والمزارع المحيطة بالمنطقة.
وأفاد مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك، العقيد جمال سعدو، أن الشرطة تبلغت بالعثور على نمر وقع بفخ في قرية زيرزة في المحافظة نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم، حسب «سكاي نيوز».
وأوضح أنه تم الامساك بالنمر الهارب بعد أن هاجم اثنين من سكان المنطقة ما أدى إلى إصابتهما، مشيرًا إلى أن النمر من النوع الفارسي وعمر نحو 5 سنوات، ويزن نحو 100 كجم، وأنه تم إرساله إلى حديقة حيوانات في مدينة دهوك.
من طبيعة الفهد انه يتجنب الانسان من القط
حرام ذبحه لو معطينه الامان والاكل مسكتوه وسلمتوه للحديقة حيوان ولا ارسلتوه لديرته
فرحان ماسكه ويصور معه
كلامك صح ياخوي ماادري كيف تفكيرهم على طول قتل ما فيه تخدير ومن ثم يسلم لحديقة الحيوانات
بطل والله واللي يقولون يودونه حديقة حيوان والا يخدرونه ليش الاخ عايش باسبانيا مثلاً اي حديقة حيوان بالضبط لا والله يموت اكرم له من حدائق الحيوان المعفنه اللي عندنا ولو كنت مكانه سويت نفس اللي سواه بس بلاش الواحد يدعي المثاليه ومشكلتنا اذا احد سب بالتعليقات كل اللي بعده نفس التعليق ارتقوا شوي
نعم كلام سليم
فهد هارب هههه عليكم اخترعات
تطقطق انت انا في ابها في نفس الحاره
تخلف، ليش تذبحونه، مسلمين قالو
تخلف، ليش تذبحونه، مسلمين قالو
مع الاسف اصبحنا شعب مهايطي فرق امنيه ودفاع مدني وحياة فطريه واستعانه بمواطن والمساله كلها فهد هارب داب الرعب في قلبه !! كلها حقنه منومه وينام ولايصحى الا في حديقة الحيوان والا رصاصه من احد افراد الدوريات الامنيه اذا اقتضت الحاجه
مفروض يمسكونه ويحط في حديقة الحيوان أفضل من ذبحه ﻻفرحان يوم ذبحه صدق عالم فاضيه
فعلا كلها ابره مخدره ويودونه حديقة حيوان أو للحياة الفطرية تقول انه جاب راس غليص وفرحانين قضى عليه
كل هذا اﻻستنفار …. وفي اﻻخير مواطن مبسوط بفتلة
هداهم الله فيه أكثرمن طريقه غيرالابره مثل شباك أوقفص كبيرنتمني الوعي الاكثرعندحدوث مثل هالحالة. وعمل دورات
كلام السعه كثير
يعني الي بعيد من الموقف يقول لو ولو .. وكل واحد مسوي فيها ماوكلي ههههههه لو انتو مكانه ما مسكتكم بطونكم
كلام السعه كثير
يعني الي بعيد من الموقف يقول لو ولو … وكل واحد مسوي فيها ماوكلي فتى ادغال هههههه … لو انت مكانه ما مسكت بطنك
يعني هو ذابحة بالخنق
تلاقيه راميه بالسلاح من بعيييد
بيض الله وجهك يا صبي بللحمر ،،، اشوف التعليقات الاوله يقولون المفروض انه خدروه او تركوه ،، يخدر ايش انت ويااااه هذا فهد فهد لو كان بس كان اشواا واذا اكل احد من اطفال الحارة قالوا وين الناس ما يقتلونه ،، الا كفو الي قتلة
لو كاذبحوه كان قلتو وين الدفاع المدني وين فلان وعلان وإذا طاردوه قلتو مهايط وإذا ذبحوه حرام هيه برا هيه
كمّية تخلف وقلّة أدب في تعليقك لو وزّعت على العالم لكفته أعوذ بالله من أمثالك ،،
احتراف اكثر من الدفاع المدني وش تبي ان شاء الله
يخلون الفهد يهيت في الشوارع الى ان يجيبون لك محترف من الخارج 😕
بطل والله واللي يقولون يودونه حديقة حيوان والا يخدرونه ليش الاخ عايش باسبانيا مثلاً اي حديقة حيوان بالضبط لا والله يموت اكرم له من حدائق الحيوان المعفنه اللي عندنا ولو كنت مكانهم سويت نفس اللي سواه بس بلاش الواحد يدعي المثاليه ومشكلتنا اذا احد سب كل اللي بعده نفس التعليق ارتقوا شوي
الله يبيض وجهه وما قصر
واللي يردون ردود سخيفه لو كانوا مكانه ما سوو اللي سواه
وبعدين يا احباب ابره التخدير تحتاج طلب من وزاره الزراعه ومن ثم موافقة امارة المنطقه وذي شغله طوييييله وموااال
وانتوا متحسرين على الفهد اللي مات وارواح الناس ما همتكم
الله المستعان
بيض الله وجهه ما قصر
انتوا فعلاً مسوين انفسكم فاهمين ومثاليين ابره مخدره على بالك
في اقرب بقاله ،،،، من واقع خبره الابره المخدره تحتاج لمندوب من البلديه والاماره وساااالفه طويييله
وهامكم الفهد وحديقااات الحيوان اللي ما شاء الله ماليه البلد
ولا همتكم ارواح الناس
يا الأحمري عسى الله يصح يمينك ويوفقك
أشهد ان أبوك جاب رجال
هذا خطر على أرواح الناس ،، لو كان احد من هذولاء اللي يقولون
ابره مخدره وامسكوه موجود الله العالم وش كان سوا
لازم نكون واقعيين اكثر من كوننا ندعي المثاليه ونحن ابعد ما نكون عنها
شبك كبير يرمى عليه بدون القتل
أنا من وجهة نظري البسيطة ألقي اللوم على فرقة الدفاع المدني فهم رجال مدربين على مثل هذه الحالات ..
ولكن يمكن أن هنالك ضروف منعتهم عن التعامل مع هذه الحالة كون التجمهر أحد الأسباب المؤثرة في مثل هذه الحالات وحياة المواطن أغلى بكثير من حياة هذا الحيوان ..
الا كفو ي ابن عمي ي ناس كلام ألسعه واجد ولا ل جاء حزها ولزها جاء الصياح معا الشبابيك إنتوا ناس تعرفون ان ذَا الحيوان يأكل البشر وأسرع حيوان كيف واحد يقول قفص وابره وكلام فاضي فكونا من التقدم الي ماله وجهه
الله المستعان كان عليكم باهل الوادي الحبش ياقوم خقه
كفوا والله رجال الجنوب راعين مواقف بس لو يتركون عنهم المهايط شوى كان امورههم كلها مشرفه والدعوى حيوان وانتهت السافله
صح لسانك
أشهد ي صبي اااالبهشه أنك وااااافي
أشهد ي صبي اااالبهشه أنك وااااافي
أشهد ي صبي اااالبهشه أنك وااااافي
ضعيف صغير هو موكبير وفرحانين كنهم ذبحو حوثي
انت يا أحمري انت عايش مع افلام كرتون يا خي الفهد هذا مربى في بيت هادي وليف لكن الله المستعان
الفهد مرقط ولا جاء الناس منه ضرر ومشكلتنا ما عندنا إلا ذبح ومان الامر فيه سعة وتركوة تتصرف معاه الحياة الفطريه وتمسكة افضل من ذبحه
مافات مات ليتهم يتداركون هذه الأغلاط فيما حصل لاسمح الله سئ كهذا من حق الحيوانات تعيش مادام مامنها ضرر .
والله من التفسوا عندكم الا ماله الا الذبح وثانياً هذا اللي يقول القي اللوم على فرقة الدفاع المدني مسوي نفسك فاهم الدفاع المدني مالهم خص بالكلام هذا واهم شي ارواح الناس ليش الفلسفه
بيض الله وجهكك يااحمري
والله مالهم داعي ليتهم اتصلو علي حرام ان اطرده بدل ذبح وسدح راس ماله حيوان والله لو انه دينصور وزياده باقي صغير بس غلطتهم الوحيده مادقو علي سود الله وجيهم
بيض الله وجهك وكثر الله من أمثالك
بيض الله وجهك ياصبي بللحمر وتسلم يمينك
بيض الله وجه الي رماه
الفهد ابن الفهد راعي الفهود
سلم الخلق من فهد الدهاه
العزاوي تنثني بين الأسود
يصوتون عليه ويجي
جريمه ترتكب بحق هذا الحيوان
لايشكل خطر علی الانسان ولكنها الثقافه البائسه
طيب ليه ما يمسكونه ويحطونه في حديقة الحيوان هذا روح