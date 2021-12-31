منع الإصابة من كورونا ومتحوراته يتوقف على هذين الأمرين

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كشف استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري، أن الجرعة التنشيطية تمنع الإصابة من فيروس كورونا وجميع متحوراته، وترفع المناعة ضد سلاسلة «أوميكرون».

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أن معظم الدراسات أكدت أن الجرعة الثالثة هى التي تمنع الاصابة من جميع المتحورات وترفع المناعة من متحور قوي يهاجم الاجسام التي لم تحصل على اللقاحات وذات المناعة الضعيفة.

وأضاف أن ارتباط الفيروس وارتفاع عدد الاصابات بفصل الشتاء ليس مؤكدًا في فيروس كورونا بالذات ولكن الذي يحدث عادة في فصل الشتاء هو النشاط البشري والاجتماعات في أماكن مغلقة على العكس من أيام الصيف لتي تكون فيها الأماكن مفتوحة، إضافة إلى عدم وجود تهوية وعدم فتح النوافذ بسبب البرودة مما يؤدي إلى انتقال الفيروس وانتشاره .

وشدد الشهري على أن الإجراءات الاحترازية والتقييد بها، وأنه عندما يتلزم بها الجميع بمسئولية تقي من الفيروس بنسبة كبيرة.