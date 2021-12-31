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بشرى سارة تزفها «الصحة العالمية» عن جائحة كورونا

بشرى سارة تزفها «الصحة العالمية» عن جائحة كورونا
منظمة الصحة العالمية
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تواصل – وكالات:

على الرغم من الإصابات القياسية التي تسجل عالميًا لاصبات كورونا ومتحوراته؛ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إن العالم لديه الأدوات لإنهاء هذه الكارثة من جائحة كورونا؛ رغم مستوى الإصابات القياسي، معربًا عن أمله أن يكون العام الجديد هو نهاية هذه الكارثة.

وفي وقت سابق حذرجيبريسوس من سياسة عدم المساواة في توفير اللقاحات والتطعيمات، التي تنتهجها بعض البلدان، مؤكدًا أنه كلما استمر عدم المساواة، استمر الوباء لفترة أطول،حسب «سبوتنيك».

وأوضح أنه بعد مرور عامين على بداية الجائحة، لا تزال الأدوات المتاحة لمكافحة الوباء موزعة بشكل غير متساو على مستوى دول العالم.

وأشار إلى أنه  في قارة مثل أفريقيا، لا يزال 3 من كل 4 من العاملين في مجال الرعاية الصحية غير محصنين، فيما يتلقى الأشخاص على الجانب الآخر الجرعة التنشيطية في أوروبا والولايات المتحدة.

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