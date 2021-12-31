الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

زخات من البرد على هذه المناطق مع أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة .. توقعات طقس السبت

زخات من البرد على هذه المناطق مع أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة .. توقعات طقس السبت
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية.

كما يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (علقان، جبل اللوز، الزيته).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة وقد تصل الى 50 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وشمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

مواد ذات صلة

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج على هذه المناطق حتى الاثنين المقبل

«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج على هذه المناطق حتى الاثنين المقبل

بالفيديو.. أمطار متوسطة وأجواء شتوية مميزة في الرياض

بالفيديو.. أمطار متوسطة وأجواء شتوية مميزة في الرياض

شاهد.. منظر بديع لبردية شعيب خثال جنوب شرق ‎حائل

شاهد.. منظر بديع لبردية شعيب خثال جنوب شرق ‎حائل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>