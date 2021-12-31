الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. أخصائي يكشف الطرق الصحيحة للتعامل مع الطالب المتلعثم أو المتأتئ

بالفيديو.. أخصائي يكشف الطرق الصحيحة للتعامل مع الطالب المتلعثم أو المتأتئ
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أخصائي النطق والتخاطب، حسام باعظيم، عن الطرق الصحيحة للتعامل مع الطالب المتلعثم أو المتأتئ.

وقال باعظيم، في مقطع فيديو توعوي بثته قناة “عين”: “في بعض الأحيان تجد أن طالبًا متفوقًا عندما يقف في الفصل ليجيب على سؤال معين يتلعثم أو يعاني من التأتأة بالرغم من أنه يعرف الإجابة”.

وأضاف أنه من المهم طمأنة الطالب بأن يأخذ وقته ولا يخاف، ونحافظ على تعابير الوجه المريحة، كما يجب ألا نقاطع الطالب ولا نكمل عنه كلماته، ونشجعه على المحاولة بأنه يقوم بمجهود قوي وكبير.

وأشار إلى أنه عند انتهاء الموقف، نقوم بالإشادة بالطالب، ولا بد من مراقبة بقية الطلاب إذا كان أحدهم يضحك فقد تكون هذه علامة تنمر تُمارس على الطالب.

وأكد على أهمية أن يكون هناك تواصل بين المدرسة وأسرة الطالب، وأنه قد يكون هناك حلول لدى أخصائي التخاطب، وكذلك معرفة الطرق الأفضل للتعامل مع هذا الطالب.

مواد ذات صلة

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للطلاب عبر قناة «عين»

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للطلاب عبر قناة «عين»

تنبيه مهم من «التعليم» للطلاب حال عدم توفر إنترنت أو جهاز ذكي لديهم

تنبيه مهم من «التعليم» للطلاب حال عدم توفر إنترنت أو جهاز ذكي لديهم

«التعليم» تعلن جدول الدروس «المتلفزة» للمرحلة الثانوية

«التعليم» تعلن جدول الدروس «المتلفزة» للمرحلة الثانوية

«التعليم» تعلن جدول دروس المرحلة المتوسطة عبر «قناة عين»

«التعليم» تعلن جدول دروس المرحلة المتوسطة عبر «قناة عين»

التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    طاحت دموعي غصب ماهو بودي💔

  2. ١
    زائر

    والله نفسيه تعبت. ومو قادرين نركز على تعلم. يكفي توتر العندنا