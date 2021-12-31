بالفيديو.. أخصائي يكشف الطرق الصحيحة للتعامل مع الطالب المتلعثم أو المتأتئ

تواصل – فريق التحرير:

كشف أخصائي النطق والتخاطب، حسام باعظيم، عن الطرق الصحيحة للتعامل مع الطالب المتلعثم أو المتأتئ.

وقال باعظيم، في مقطع فيديو توعوي بثته قناة “عين”: “في بعض الأحيان تجد أن طالبًا متفوقًا عندما يقف في الفصل ليجيب على سؤال معين يتلعثم أو يعاني من التأتأة بالرغم من أنه يعرف الإجابة”.

وأضاف أنه من المهم طمأنة الطالب بأن يأخذ وقته ولا يخاف، ونحافظ على تعابير الوجه المريحة، كما يجب ألا نقاطع الطالب ولا نكمل عنه كلماته، ونشجعه على المحاولة بأنه يقوم بمجهود قوي وكبير.

وأشار إلى أنه عند انتهاء الموقف، نقوم بالإشادة بالطالب، ولا بد من مراقبة بقية الطلاب إذا كان أحدهم يضحك فقد تكون هذه علامة تنمر تُمارس على الطالب.

وأكد على أهمية أن يكون هناك تواصل بين المدرسة وأسرة الطالب، وأنه قد يكون هناك حلول لدى أخصائي التخاطب، وكذلك معرفة الطرق الأفضل للتعامل مع هذا الطالب.