أمريكي يقتل ابنته بالرصاص.. والسبب مفاجأة!

تواصل – وكالات :

أقدم أب أمريكي على قتل ابنته البالغة من العمر 16 عاما بإطلاق النار عليها من سلاحه، معتقدا أنها لص يحاول اقتحام مسكنه في إحدى ضواحي أوهايو.

وكشفت شبكة “ABC” الأمريكية أن المحققين يبحثون في وفاة جانا هيرستون، 16 عاما، من كولومبوس بولاية أوهايو والتي أصيبت برصاصة في مرآب منزلها.

وقالت “ABC” نقلا عن موقع صحيفة “كولومبوس ديسباتش” إن والدة هيرستون أفادت بأن والدها فتح النار لأنه اعتقد أنها دخيلة.

وذكرت صحيفة “ديسباتش” أنه يمكن سماع الأب في المكالمة وهو يسأل عما كانت تفعله ابنته ثم سُمع هو ووالدتها يتوسلان لها لتستيقظ.

إلى ذلك، أشارت شبكة “ABC” إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4:28 صباحا وتم نقل هيرستون إلى مستشفى ماونت كارمل إيست في حالة حرجة، حسبما ذكرت إدارة شرطة كولومبوس، وتم إعلان وفاتها في الساعة 5:42 صباحا، وفقًا للمحققين.