الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

البقوليات.. كنز صحي مليء بالبروتين ومهم لكبار السن

البقوليات.. كنز صحي مليء بالبروتين ومهم لكبار السن
0

تواصل – وكالات :

قال مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية، إن البقوليات تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، تجعلها من الأطعمة المهمة جداً لكبار السن.

وإلى جانب البروتين تضم البقوليات الكثير من الألياف الغذائية، والأحماض الأمينية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحد من الإصابة بأمراض القلب والسكري، وفقاً لوكالة دويتشه فيله الألمانية.

ومع ذلك حذر خبراء المركز الألماني من البقوليات النيئة، لأنها تحتوي على مواد ضارة بالصحة، لا يمكن التخلص منها إلا بالتسخين أثناء الطهي.

وأضاف المركز الألماني أن البقوليات من الأطعمة المناسبة للنباتيين أو الذين لا يتناولون كميات كافية من اللحوم، والأسماك، أو منتجات الألبان، ويمكن الاستفادة منها بخلطها مع الأطباق المختلفة مثل الحساء، والنشويات، والسلطات، والمقبلات.

مواد ذات صلة

استطلاع رأي يحدد ملامح سلوكيات كبار السن في المملكة 

استطلاع رأي يحدد ملامح سلوكيات كبار السن في المملكة 

عصابة تتربص بكبار السن لنشل ما بحوزتهم.. وشرطة الرياض تطيح بهم

عصابة تتربص بكبار السن لنشل ما بحوزتهم.. وشرطة الرياض تطيح بهم

لماذا الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن؟ الصحة تجيب

لماذا الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن؟ الصحة تجيب

دراسة تكشف عن مفاجأة.. عدم التواصل الاجتماعي يُصيبك بهذه الأمراض

دراسة تكشف عن مفاجأة.. عدم التواصل الاجتماعي يُصيبك بهذه الأمراض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة