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بالفيديو.. موقف مؤثر لبائعة حائل “أم محمد” مع أطفال أيتام

بالفيديو.. موقف مؤثر لبائعة حائل “أم محمد” مع أطفال أيتام
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الإعلامي “مشعل الزاهد”، عن موقف مؤثر جمعه بأم محمد – رحمها الله-، أشهر بائعة بسطة في منطقة حائل، وصاحبة مقولة “يخسى الجوع وأنا أمك”، والتي توفيت أمس الخميس

وقال “الزاهد”، في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن أم محمد – رحمها الله- كانت تعتبر أم للجميع في حائل.

وأضاف، في إحدى المرات جاء إليها مسئول عن رحلة لأطفال أيتام، وطلب منها مشروبات لهم، وعند دفع الحساب رفضت المبلغ وقالت له: “ما تدفع ولا ريال، إنها صدقة عني وعن وأبي وأمي والأيتام”.

وتابع: “مشرف الرحلة أصر على دفع حساب المشروبات، ولكن أم محمد دخلت في نوبة بكاء وقالت له لا تحرمني من الأجر والثواب، وفي النهاية وافق المشرف على عدم دفع الحساب”.

وكان وسم #أم_محمد قد تصدر، أمس، قائمة الترند عبر موقع “تويتر” بعد وفاة أشهر بائعة بسطة في منطقة حائل، كما تناقل المغردون مقاطع وتداول النشطاء عباراتها المؤثرة.

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