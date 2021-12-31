الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دولة آسيوية تحذر مواطنيها من تربية القطط داخل المنازل.. ما الأمر؟

دولة آسيوية تحذر مواطنيها من تربية القطط داخل المنازل.. ما الأمر؟
0

تواصل – وكالات:

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية، أن القطط تسببت في أكثر من 100 حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبة المواطنين من مربي الحيوانات الأليفة بضرورة توخي الحذر.

وأفادت إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة سيول في بيان، أن القطط تسببت في ما مجموعه 107 حرائق منزلية بين يناير لعام 2019 وحتى نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن القطط أشعلت الحرائق من خلال تشغيل المواقد الكهربائية، وذلك عن طريق القفز على الأزرار، حيث يمكن أن تشتعل النيران في الأجهزة، وأن معظم هذه الحوادث بدأ بعد وقت قليل من مغادرة أصحاب الحيوانات الأليفة منازلهم، حسب «سبوتنيك».

ونصحت الإدارة أصحاب القطط بإزالة الأشياء القابلة للاشتعال، بعيدا عن الموقد، مؤكدة أن الحرائق المتعلقة بالقطط مستمرة خلال الفترة الأخيرة.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على سكاكا وسيول في أملج

بالفيديو.. أمطار غزيرة على سكاكا وسيول في أملج

زلزال بقوة 4.9 يضرب كوريا الجنوبية

زلزال بقوة 4.9 يضرب كوريا الجنوبية

روبوتات تعمل في المقاهي لخدمة الزبائن في هذه الدولة

روبوتات تعمل في المقاهي لخدمة الزبائن في هذه الدولة

دولة آسيوية تسجل 5 إصابات جديدة بـ”أوميكرون”

دولة آسيوية تسجل 5 إصابات جديدة بـ”أوميكرون”

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة