دولة آسيوية تحذر مواطنيها من تربية القطط داخل المنازل.. ما الأمر؟

تواصل – وكالات:

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية، أن القطط تسببت في أكثر من 100 حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبة المواطنين من مربي الحيوانات الأليفة بضرورة توخي الحذر.

وأفادت إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة سيول في بيان، أن القطط تسببت في ما مجموعه 107 حرائق منزلية بين يناير لعام 2019 وحتى نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن القطط أشعلت الحرائق من خلال تشغيل المواقد الكهربائية، وذلك عن طريق القفز على الأزرار، حيث يمكن أن تشتعل النيران في الأجهزة، وأن معظم هذه الحوادث بدأ بعد وقت قليل من مغادرة أصحاب الحيوانات الأليفة منازلهم، حسب «سبوتنيك».

ونصحت الإدارة أصحاب القطط بإزالة الأشياء القابلة للاشتعال، بعيدا عن الموقد، مؤكدة أن الحرائق المتعلقة بالقطط مستمرة خلال الفترة الأخيرة.