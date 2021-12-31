استشاري يحذر: الطقس البارد محفز للفيروسات والتواجد في أماكن ضيقة يزيد من انتشارها

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كشف استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. علاء العلي، أن الطقس البارد محفز للفيروسات وأن التواجد في أماكن ضيقة يزيد من انتشارها.

وأوضح في تصريحات لـ «الاخبارية»، أن الفيروسات عادة ما تنتشر في الأجواء الشتوية، وأن الجو البارد دائما محبب للفيروسات، وأن أكثر ما يزيد من عملية انتشار هذه الفيروسات هو التواجد في أماكن مغلقة، مما يساعد على انتقال العدوى وانتشار الأمراض.

وأشار إلى أن أوميكرون كمتحور وسلالة جديدة لفيروس كورونا، ينتشر بسرعة وخاصة في الجو البارد، وأن هذا الانتشار يرافقه أعراض أخف من متحورات مثل «دلتا» و«جاما».

وطالب بأن يكون المواطن على قدر عالي من المسئولية لمواجهة سرعة انتشار المتحور عن طريق الاهتمام بشكل أكبر بإجراءات الوقاية من العدوى.