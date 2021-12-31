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دولة أوربية تُسجل أكثر من 2 مليون إصابة بكورونا في أسبوع واحد

دولة أوربية تُسجل أكثر من 2 مليون إصابة بكورونا في أسبوع واحد
كورونا - اوروبا - أوميكرون
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تواصل – وكالات:

كشف مكتب الإحصاء البريطاني، أن أكثر من 2 مليون شخص في المملكة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح أن البلاد تشهد زيادة في عدد الإصابات جراء الوباء، في ظل الانتشار السريع  للسلالة الجديدة “أوميكرون”، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في برنامجها الشامل للتطعيم وتوفير اللقاحات، حسب «رويترز».

وأكد أنه حسب آخر إحصائيات، فإن معدل الإصابة بكورونا في إنجلترا زاد إلى شخص من كل 25، مقارنة مع شخص من كل 35 قبل ايام.

وأشار إلى أن شخصًا من كل 40 سجل اصابة، في أحدث تقدير لمعدل الإصابة في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

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