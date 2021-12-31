بسبب كورونا.. دولة خليجية تقرر تعليق حضور جميع الطلبة للمدارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، تعليق حضور جميع الطلاب للمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك بدءًا من يوم الأحد 2 يناير.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها في «تويتر»، أن قرار تعليق حضور الطلاب يأتي في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تزايد ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار حرصها على توفير البيئة المدرسية الآمنة، ونظرا للظروف الوبائية المتعلقة بالجائحة.

وأكدت أن القرار تم بالتنسيق مع وزارة الصحة في البلاد، مطالبة أولياء الأمور بالتعاون والحرص على تلقي أبنائهم وبناتهم للحصص الدراسية عبر نظام التعلم عن بعد.