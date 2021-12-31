أمريكا تسجل أعلى نسبة دخول للأطفال في المستشفيات بسبب أوميكرون

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أعلى نسبة دخول للأطفال في المستشفيات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأوضحت دخول المستفيات يشهد ارقامًا قياسية من هذه الفئة العمرية، وأن نحو 50 طفلا حاليًا في المستشفى، أي أكثر بأربع مرات مما كان عليه الوضع قبل الأسبوع، حسب “روسيا اليوم”.

وأضافت أن الأطفال الموجودين في المستشفيات بنسبة كبيرة غير ملقحين، مؤكدة أنها تراقب شبه ارتفاع في حالات استشفاء الأطفال.

وفي وقت سابق، أكد كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة أنتوني فاوتشي ، أن المزيد من الأطفال يُصابون بهذا الفيروس السريع الانتشار.