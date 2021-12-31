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لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن
لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

وأبرزت شركة معادن، أنالوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل معدات رئيسي/ عمليات التعدين.

– فني أول كهرباء.

– أخصائي رئيسي/ عمليات الإنتاج.

– مشرف عمليات الحفر.

– مشرف صيانة جهاز التحليل.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(هنا)

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