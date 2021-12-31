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دولة عربية تطالب مواطنيها بعدم الخروج من منازلهم.. لهذا السبب

دولة عربية تطالب مواطنيها بعدم الخروج من منازلهم.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

ناشد محافظ العاصمة المصرية القاهرة، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه، تزامنا مع موجة طقس مضطرب حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة، بحسب صحيفة الأهرام.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصا على حياة المواطنين.

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