ارتفاع جديد في معدل الإصابات.. «الصحة» تسجل 819 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 819 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 239 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 54 حالة.

منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:

السبت 25 ديسمبر: 325

الأحد: 389

الإثنين: 524

الثلاثاء: 602

الأربعاء: 744

الخميس: 752

اليوم الجمعة : 819

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: