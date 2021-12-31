أهمها حلقات القرآن.. الطالبة عائشة السويد تكشف تفاصيل خطتها التي قادتها للتفوق على مستوى الخليج

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كشفت الطالبة عائشة السويد، بالصف (ثالث متوسط)؛ الفائزة بجائزة مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي، سر تفوقها وتكريمها في معرض إكسبو دبي.

وقالت الطالبة عائشة، عبر قناة الإخبارية، أنها تؤمن بمقولة من لا يخطط يتخبط، لذلك هي تخطط ليومها بالكامل، حيث تحرص خلاله على حلقات القرآن الكريم.

وأوضحت أنها تضع وقتا للدراسة اليومية، ووقت للاطلاع والقراءة فهي أمر مهم جدا، وكذلك وقت للعائلة والحياة اليومية.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، قدك كرم في مكتبه، الطالبة عائشة السويد )، لفوزها بجائزة مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي، وتكريمها في معرض إكسبو دبي.

وهنَّأ سموه الطالبة لحصولها على الجائزة، واصفاً مهاراتها بالمميزة، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والدولية، منوهاً بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، ومتطلعاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله.

ونالت صورة الطالبة خلال تكريمها من أمير الحدود الشمالية، إشادة واسعة وإعجاباً بالتزامها وتفوقها.