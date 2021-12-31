شبيه أغنى رجل في العالم يثير الجدل.. وخبراء يشككون في حقيقة المقطع!

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور تظهر رجلاً آسيويًا يشبه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك” بطريقة غير متوقعة.

وشكك البعض في حقيقة المقطع، معلقين بقولهم: “إنه ربما تم عمل خدع إلكترونية لإظهار هذا الشبه بين الرجل الصيني وإيلون ماسك”.

وعلق أحد رواد “تويتر” على الفيديو بقوله: “هل هذا هو الشقيق التوأم المفقود أو جسد إيلون ماسك الموجود في الصين؟”.

وقال آخر :” إن الفيديو يمكن أن يكون مزيفًا بشكل احترافي، كما هو الحال في تقنية متطورة تسمح للمستخدمين بوضع وجه على جسد شخص آخر بطريقة مثيرة للإعجاب”.

وعلق إيلون ماسك على المقارنة بينه وبين شبيهه قائلاً: “ربما أنا صيني جزئيًا!”، بينما علق بعض المستخدمين مازحين على الرجل بـ “يي لونغ مسك”.