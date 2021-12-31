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«تسونامي كورونا» يضرب هذه الدول.. ارتفاع قياسي للإصابات خلال 24 ساعة

«تسونامي كورونا» يضرب هذه الدول.. ارتفاع قياسي للإصابات خلال 24 ساعة
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تواصل- فريق التحرير:

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في فرنسا مستويات قياسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 206,243 إصابة جديدة.

في سياق متصل، سجل العالم أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب مصادر إعلامية، في أعلى حصيلة منذ بداية الوباء.

تحذير الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق من ما وصفته بـ “تسونامي” إصابات كورونا ، ما يؤدي إلى انهيار القطاع الصحي.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، على أهمية مراعاة التدابير الاحترازية في التواصل لمنع تفشي الوباء، وتسريع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، مشددا على أهمية تسريع وتيرة البحوث في مجال اللقاحات والعلاجات.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى، إن اللقاحات ضرورية لتقليل الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا

فاد إحصاء أعدته وكالة “رويترز”، كشف أن وفيات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت المليون حالة حتى يوم أمس الخميس، وسط مخاوف من اجتياح متحور “أوميكرون” المنطقة.

كورونا في شرق أوروبا

وأظهرت بيانات “رويترز” أن سكان شرق أوروبا يمثلون 39 في المئة من سكان المنطقة التي سجلت أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في أوروبا.

وبلغ مجمل الوفيات في شرق أوروبا مليونا و45 ألفا و454 حالة يوم الخميس، مقارنة مع مليون و873 ألفا و253 حالة في كل أوروبا.
وتضم المنطقة بيلاروس وبلغاريا وجمهورية التشيك وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

كورونا في كندا

وحالات الإصابة بـ”أوميكرون” التي رصدت في شرق أوروبا قليلة نسبيا على عكس غرب أوروبا حيث حطمت الإصابات اليومية الأرقام القياسية.
كذلك سجلت كندا رقما قياسيا بعدد إصابات كورونا اليومية عند 32,120 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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