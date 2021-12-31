ثاني دولة عربية  تتخذا قرارا بشأن صلاة الجماعة وخطبة الجمعة بسبب كورونا

تواصل- فريق التحرير

في إجراءات جديدة بالجزائر، لمنع تفشي فيروس كورونا، طالبت وزارة الشؤون الدينية، من مديري الشؤون الدينية والأوقاف، ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية في المساجد.

وشددت الوزارة على ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين، وارتداء القناع الواقي من طرف الجميع.

كما شددت على إجبارية استعمال السجاد الشخصي للصلاة. والالتزام بالأوقات المحددة لعملية فتح وغلق المساجد وإقامة الصلاة.

وشددت أيضا على ضرورة فتح المساجد قبل الآذان بـ 15 دقيقة، وإقامة الصلاة بعد إقامة الآذان مباشرة، إضافة إلى غلق المساجد مباشرة بعد أداء الصلاة.

كما أكدت على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز خطبة الجمعة والصلاة مجتمعتين 15 جمعة.

وطالبت بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لدرس الجمعة المقدرة بـ 10 دقائق، و احترام التوقيت المحدد لفتح بيوت الوضوء بـ15 دقيقة قبل الآذان وغلقها بـ5 دقائق بعد الصلاة.

وأمرت الأئمة بتذكير المواطنين قبل الشروع في الصلاة بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية ودعوتهم للتلقيح.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويعتبر ذلك أعلى حصيلة للإصابات اليومية لفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

وجاء قرار الأوقاف الجزائرية بعد قرار مماثل في الكويت، وأنه سيتم غلق المساجد التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية.