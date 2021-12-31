بعد عمليات نوعية لإحباطه.. هل تعرف خطورة الكبتاغون القاتل

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تشدد معظم دول الخليج العربي إجراءاتها للحد من عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدر، بل تستهدف دول الخليج من خلال العمليات النوعية للجهات المختصة، منع هذه الآفة من الدخول تماما وتجفيف منابعها، لحماية النشء والشباب من خطرها وأضرارها.

ويؤكد الخبراء أن أضرار حبوب الكبتاجون تتمثل فيما يلي:

1- تناول هذه الحبوب على المدى الطويل يؤدي إلى الإدمان والإصابة بالهلوسة

2- تسبب حبوب الكبتاغون قلة النوم والأرق ليلا

3- تسبب حبوب الكبتاغون الصداع وعدم التركيز وقد تؤدي إلى الإصابة بانهيار عصبي وقد تتطور الحالة إلى الاكتئاب

4- كما تسبب أيضا التفكير بالانتحار مع مرور الوقت ومع تطور الحالة.

5- هذه الحبوب تتسبب أيضا في أمراض القلب واختلال الدورة الدموية والأرق.