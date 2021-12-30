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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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توكلنا: 3 أنواع من الوثائق يتم عرضها في «محفظتي»

توكلنا: 3 أنواع من الوثائق يتم عرضها في «محفظتي»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا، أنه يتم عرض ثلاثة أنواع من الوثائق في محفظتي، وتشمل الوثائق الشخصية ووثائق المركبات.

جاء ذلك في رد من التطبيق عبر حساب “خدمة المستفيدين” بشأن الوثائق التي يتم عرضها في محفظتي من خلال التطبيق.

وأجاب تطبيق توكلنا بقوله “في محفظتي يتم عرض الوثائق الشخصية (المواطن: الهوية الوطنية ، المقيم: هوية مقيم، الزائر: هوية زائر) ووثائق المركبات (رخصة السياقة ورخصة السير) والوثائق الأخرى (رخص مهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب) ، نتشرف بخدمتكم”.

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