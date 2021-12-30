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البيت الأبيض ينشر أول صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين

البيت الأبيض ينشر أول صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين
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تواصل – كالات:

نشر البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، أول صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف.

وأوضح البيت الأبيض أن المكالمة استمرت نحو 50 دقيقة، وهذا هو ثاني اتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي هذا الشهر، حيث تلقى بايدن الاتصال الهاتفي من بوتين وهو في منزله بمدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

وبحث الرئيسان المواضيع التي تطرقا إليها خلال اتصالهما الأول في 7 ديسمبر الجاري، وخاصة المقترحات الروسية بشأن الأمن في أوروبا.

وناقش الرئيسان أيضا المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجية المزمعة في 10 يناير واجتماع روسيا – الناتو والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقررة في يناير المقبل أيضا.

البيت الأبيض ينشر أول صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين

                                                             البيت الأبيض ينشر أول صورة لبايدن وهو يتحدث مع بوتين 

 

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