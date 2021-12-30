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فيديو يحصد 5 ملايين مشاهدة.. ماذا حدث لراكبة أمريكية داخل حمام طائرة

فيديو يحصد 5 ملايين مشاهدة.. ماذا حدث لراكبة أمريكية داخل حمام طائرة
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة ومثيرة، قامت راكبة أمريكية بعزل نفسها داخل حمام طائرة لما يقرب من 5 ساعات.

وكانت الراكبة قد أجرت اختبار فيروس “كورونا” ‏في منتصف رحلتها الجوية، حيث جاءت نتيجته “إيجابية”.‏

وأضافت الراكبة التي تعمل معلمة في ولاية ميتشيغان في تصريحات لشبكة “إن بي سي” الأمريكية أنه كان هناك 150 شخصا على متن الطائرة، وكانت مخاوفها الأكبر هي أن تنقل العدوى لهم.

وقد أجرت المعلمة اختبار كورونا سريعا، بعد أن شعرت بألم في حلقها، خلال رحلتها، حيث قررت أن تعزل نفسها طوال الرحلة، بعد إيجابية الاختبار.

وقامت الراكبة بتوثيق تجربتها داخل حمام الطائرة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “تيك توك”، وحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.

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