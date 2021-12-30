الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هزّت العراق .. يطلق النار على نفسه بعد قتله لـ 12 شخصا من عائلته

هزّت العراق .. يطلق النار على نفسه بعد قتله لـ 12 شخصا من عائلته
0

تواصل- فريق التحرير

أقدم شخص عراقي على الانتحار في محافظة بابل العراقية بإطلاق النار على نفسه، عقب مقتله لـ 12 شخصا من عائلته.

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة التي نشرها موقع ” السومرية”، فقد أفاد مصدر أمني، أمس الخميس، أن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في ناحية جبلة بمحافظة بابل.

وأضاف أن قوة أمنية داهمت موقع المطلوب وتم كشفهم من قبله وقام بالرمي على المنتسبين ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة أخرى وقام بالرمي عليهم أيضا وطلبت القوة تسليم نفسه إلا انه لم يخضع لطلب القوة وتم الرمي عليه، بحسب المصدر.

ونوه المصدر أن المطلوب قام بقتل 12 شخصا من عائلته بطلق في منطقة الرأس وانتحاره أيضا من سلاحه.

مواد ذات صلة

بعد عام من الواقعة.. محكمة هولندية تصدر حكمها بحق مُطلق النار على سفارة المملكة في لاهاي

بعد عام من الواقعة.. محكمة هولندية تصدر حكمها بحق مُطلق النار على سفارة المملكة في لاهاي

جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود

جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود

جائز في الشرع وبالقانون.. برلماني إيراني يدعو لإطلاق النار على المدنيين

جائز في الشرع وبالقانون.. برلماني إيراني يدعو لإطلاق النار على المدنيين

(فيديو متداول) .. إطلاق النار على شخص حاول اقتحام مبنى الداخلية التونسية

(فيديو متداول) .. إطلاق النار على شخص حاول اقتحام مبنى الداخلية التونسية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة