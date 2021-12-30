«وقاية» تعلن تحديثات جديدة على بروتوكولات مواجهة كورونا.. أبرزها منع المعسل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مساء أمس الخميس، تحديث البروتوكولات الوقائية لأسواق الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي.

ونصت البروتوكولات المحدثة على ما يلي:

1- قصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين “محصن” وفقًا للحالة في تطبيق “توكلنا”.

2- يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في التطبيق.

3- التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.

4- وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.

5- تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.

6- تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد.

7- يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم كما يسمح بالأكل داخل المطاعم.

8- ساعات العمل حسب الأنظمة المنظمة لذلك قبل الإجراءات الاحترازية إلا ما يستجد من توجيهات بهذا الخصوص.

9- منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة.

10- لا يشمل التصنيف الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوه، أو التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، وبصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي.