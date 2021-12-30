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التحالف ينشر أدلة تؤكد استخدام الحوثي لمعسكر السوادية في أعمال إرهابية

التحالف ينشر أدلة تؤكد استخدام الحوثي لمعسكر السوادية في أعمال إرهابية
التحالف ينشر أدلة تؤكد استخدام الحوثي لمعسكر السوادية في أعمال إرهابية
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تواصل – فريق التحرير:

نشر تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مساء أمس الخميس، بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح التحالف أن المليشيا تتخذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية، واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة.

وشدد التحالف على أن هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

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