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(فيديو صادم) هاجمه نمر.. لحظة انتشال جثة مواطن  سقط  من منطقة وعرة في بلقرن

(فيديو صادم) هاجمه نمر.. لحظة انتشال جثة مواطن  سقط  من منطقة وعرة في بلقرن
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة انتشال جثة مواطن سقط من منطقة وعرة في محافظة بلقرن.

وبحسب ما تم تداوله، فإن المواطن توفي  اليوم في عقبة الشعف بمحافظة بالقرن في عسير ، بعد سقوطه، عقب أن هاجمه نمر يتسلق الجبال.

ويظهر الفيديو رجال الدفاع المدني مع عدد من المواطنين ومرتادي الطريق، وهم يقومون باتشال جثة المواطن، الذي فارق الحياة بعد سقوطه في منطقة وعرة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين متداوليه، حيث أثار مشهد انتشال جثة المواطن حزن متداولي المقطع، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين في هذه المنطقة.

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