تهديد جديد لأجهزة أندرويد.. نصائح مهمة من جوجل

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من تهديد جديد يستهدف أجهزة أندرويد خاصة أجهزة سامسونج جلاكسي ببرامج ضارة.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تهديد جديد لأندرويد، يستهدف أجهزة سامسونج جالكسي ببرامج ضارة”.

وأضاف أن التطبيقات المعنية هي تقليد لتطبيق Showbox للقرصنة وحذرت قوقل من خطورته ونصحت باتباع الإجراءات التالية:

أولا: تأكد من أن التطبيق الذي تقوم بتنزيله من مصدر موثوق.

ثانياً: اذا رأيت تطبيقا يعجبك شكله من اسم ليس مألوفا، فراجع المراجعات وتأكد من الردود السلبية والإيجابية

تهديد "أندرويد" جديد يستهدف "سامونق جالكسي ببرامج ضارة. التطبيقات المعنية هي تقليد لتطبيق Showbox للقرصنة وحذرت قوقل

أولا، تأكد من أن التطبيق الذي تقوم بتنزيله من مصدر موثوق.

ثانياً اذا رأيت تطبيقا يعجبك شكله من اسم ليس مألوفا، فراجع المراجعات.وتاكد من الردود السلبيه والايجابيةpic.twitter.com/uOSNTJ8eMx

— سالم الحربي (@arnod)December 30, 2021