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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تهديد جديد لأجهزة أندرويد.. نصائح مهمة من جوجل

تهديد جديد لأجهزة أندرويد.. نصائح مهمة من جوجل
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تواصل – فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سالم الحربي من تهديد جديد يستهدف أجهزة أندرويد خاصة أجهزة سامسونج جلاكسي ببرامج ضارة.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تهديد جديد لأندرويد، يستهدف أجهزة سامسونج جالكسي ببرامج ضارة”.

وأضاف أن التطبيقات المعنية هي تقليد لتطبيق Showbox للقرصنة وحذرت قوقل من خطورته ونصحت باتباع الإجراءات التالية:

أولا: تأكد من أن التطبيق الذي تقوم بتنزيله من مصدر موثوق.

ثانياً: اذا رأيت تطبيقا يعجبك شكله من اسم ليس مألوفا، فراجع المراجعات وتأكد من الردود السلبية والإيجابية

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