(فيديو مؤثر) في يوم زفاف ابنته .. مواطن يكتشف هذه المفاجأة

تواصل- فريق التحرير

في تفاصيل مؤثرة رواها المواطن أحمد البدر ، والتي سرد فيها رحلته مع مرض سرطان الرئة.

وروى المواطن كيفية اكتشافه للمرض، وشعوره حينها، وما فعله في رحلة علاجه.

وأكد في برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أنه اكتشف في يوم حفل زفاف ابنته إصابته بورم خبيث في الرئة، ما جعله يشعر بشعور صعب لكنه تحمل حتى لا يفسد فرحة ابنته.

وأوضح البدر أن الفحوصات أثبتت أن الورم انتقل من الرئة إلى المخ.

وتابع قائلا في سرد رحلته :” كان حجم الورم يكبر بسرعة، فلجأ إلى العلاج فتحسنت حالته، لكن مؤخرًا علم بظهور ورم آخر، وبدأ رحلة العلاج مجددا”.