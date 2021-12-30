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ابتداءً من السبت المقبل.. تنويه عاجل من المياه الوطنية

ابتداءً من السبت المقبل.. تنويه عاجل من المياه الوطنية
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تواصل- واس

أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عددٍ من قرى محافظة أبوعريش، ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 1 يناير , والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل؛ لإيصال المياه المحلاة.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرى ” الخزنة ، والعروس ، والمحاضين ، والخضراء الشمالية ، والخضراء الجنوبية ، وفلس ، والبيض”، بأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل، ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب “إيصال مياه” عبر القنوات الرقمية.

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