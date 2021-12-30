شاهد.. أمطار الخير على الرياض

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الرياض اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تفاعل معها المغردون بنشر مقاطع وثقوا من خلالها هطول أمطار الخير على الرياض.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالي، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد الى مرتفعات منطقة نجران.

كما توقع المركز تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق والذي يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.