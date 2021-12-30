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المسكوت عنه في شحنة الفواكه.. معلومة كويتية ساهمت في ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون بلبنان

المسكوت عنه في شحنة الفواكه.. معلومة كويتية ساهمت في ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون بلبنان
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تواصل- فريق التحرير

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل مثيرة، عن ضبط شحنة حبوب «الكبتاغون» في مرفأ بيروت قبل توجهها إلى الكويت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” الراي” الكويتية، فإن العملية تمت بتعاون سريع بين الأجهزة الأمنية الكويتية واللبنانية بعد ورود معلومات قبل 24 ساعة فقط من ضبطها.

وأوضحت أن إدارة مكافحة المخدرات في الكويت تلقت الثلاثاء الماضي معلومة من مصدر موثوق حول اشحنة.

ونوهت أن المصدر أفاد بأن شحنة حبوب مخدرة تم تجهيزها في لبنان في صناديق فاكهة وحمضيات ومعدة للتوجه إلى الكويت.

وأشار المصدر أيضا إلى أن الشحنة جهزت في لبنان ولم تكن واردة من أي دولة أخرى بعكس الشحنات السابقة التي أعلنت دول خليجية عن ضبطها.

وفي التفاصيل أبلغت الإدارة العامة في الكويت مكتب مكافحة المخدرات في بيروت التابع لها، بأن يتم التحرك فوراً مع ضباط وزارة الداخلية اللبنانيين المكلفين مكافحة المخدرات.

وكان  وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، قد أعلن أنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، جرى خلاله التداول بالملفات الأمنية المشتركة، فيما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط الشحنة التي تضم نحو 9 ملايين حبة كبتاغون.

وثمّن مولوي على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.

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