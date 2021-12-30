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أغنى 10 أثرياء في العالم يضيفون هذه المبالغ إلى ثرواتهم في 2021

أغنى 10 أثرياء في العالم يضيفون هذه المبالغ إلى ثرواتهم في 2021
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تواصل – وكالات:

سلط تقرير الضوء على ثروات أغنى عشرة مليارديرات في العالم، حيث زادت بمقدار 402 مليار دولار في عام 2021، مستفيدين من انتعاش أداء أسواق الأسهم.

وأوضح تقرير لوكالة “بلومبيرغ” اليوم الخميس، أن مجموعة الأفراد الأكثر ثراء يقودها إيلون ماسك، مؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، الذي أضاف 121 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2021 ليصل إجمالي ثروته إلى 277 مليار دولار.
وذكر التقرير أن جيف بيزوس مؤسس شركة التجارة الإلكترونية “أمازون” أضاف 5 مليارات دولار إلى صافي ثروته في عام 2021، بإجمالي 195 مليار دولار.

وتابع التقرير، أن مارك زوكربيرج مؤسس “فيسبوك” أضاف 24 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام، مما يرفع إجمالي ثروته إلى 128 مليار دولار، ومن بين المليارديرات الآخرين، مؤسس مجموعة السلع الفاخرة “مويت هنسي لوي فيتون”، برنارد أرنو، والرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” بيل غيتس.

كما تضم المجموعة أيضا، المؤسسين المشاركين لشركة “ألفابت” لاري بيدج وسيرغي برين، والرئيس التنفيذي لشركة “بيركشاير هاثاواي” وارن بافيت، ومؤسس “أوراكل” لاري إليسون.

أغنى 10 أثرياء في العالم يضيفون هذه المبالغ إلى ثرواتهم في 2021

                      أغنى 10 أثرياء في العالم يضيفون هذه المبالغ إلى ثرواتهم في 2021

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