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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل الزوجة واحتساب الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل الزوجة واحتساب الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة  حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق و التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “لماذا يتم احتساب دخل الزوجة مع العلم أنها لا تدفع ريال واحد ودخولها مع رب الأسرة ضمن الدخل يقلل الدعم”.

ورد البرنامج عبر خدمة المستفيدين بقوله :”إنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة  حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق و التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

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