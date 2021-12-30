تواصل – فريق التحرير:

نشرت رئاسة شؤون الحرمين مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جموع المعتمرين والمصلين يؤدون صلاة العشاء وفق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين، أعادت اليوم الخميس، وضع ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.