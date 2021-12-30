العودة لنقطة الصفر.. قرار عاجل حول إغلاق المساجد بدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير

بسبب تطورات الوضع الصحي حول انتشار متحور أوميكرون، جددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، تشديدها على التزام المصلين بالاحترازات الصحية في المساجد.

وطالبت الوزارة إحضار كل مصلٍ سجادته الخاصة ولبس الكمامة، والتأكيد على المصلين بعدم السماح بدخول المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو من هم في الحجر المنزلي.

كما نص التعميم الذي أصدره اليوم وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد الدكتور بدر تركي العتيبي في شأن الاحترازات الصحية بالمساجد، بأنه استنادا إلى القرارات والتعاميم السابقة الصادرة بهذا الشأن، وإلى فتاوى هيئة الإفتاء بالوزارة، يرجى التنبيه على السادة الأئمة والخطباء والمؤذنين وكافة العاملين بالمساجد بالتقيد بالاشتراطات الصحية.

ووجه التعميم نداءا لكل كل من يعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري وأمراض القلب والأمراض المصاحبة للشيخوخة بعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة والصلاة في منازلهم.

وشددت الوزارة في إبلاغ إدارة المساجد في حالة عدم تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية بعد التنبيه عليهم، والتأكيد على أنه سيتم إغلاق المسجد المخالف لتطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المصلين.